Türk Telekom için Rekabet Kurulu’na başvuru

Ojer Telekom’un Türk Telekom’daki yüzde 55 payının kurulacak bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması için üç özel banka tarafından Rekabet Kurulu’na başvuruldu. 2005’te yapılan ihaleyle şirketin hisselerinin yüzde 55’i 6,5 milyar dolar karşılığında Katar firması Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ adlı şirkete devredilmişti.