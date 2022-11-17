Türk Telekom GAMEON’dan her ay 50 TL Playstore hediye çeki

Türk Telekom’un iki markası GAMEON ile Playstore, güçlerini birleştirerek oyuncuların dünyasını zenginleştiriyor. 35 Mbps ve üzerinde hızlı paketle internet hizmeti alan GAMEON bireysel evde internet müşterileri, Playstore üzerinden yapacakları tüm oyun veya oyun içi harcamalarında her ay geçerli olacak 50 TL hediye cüzdan kodunun sahibi oluyor. Kampanyaya katılım şartlarını karşılayan oyun tutkunları, aralarında boşluk olacak şekilde PLAYSTORE ve TCKN yazıp 6262’ye kısa mesaj göndererek şifrelerini alabiliyor ve Playstore’un web sitesi üzerinden yapacakları satın alımlarda 50 TL’lik avantaj sağlayabiliyor.