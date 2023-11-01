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Ekonomi Türk Telekom! Dev şirket harekete geçti, Türkiye kararı: güneş elektriği kullanacak!
Ekonomi

Türk Telekom! Dev şirket harekete geçti, Türkiye kararı: güneş elektriği kullanacak!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 22:19:00 - 2023-11-01 22:25:36
Türk Telekom! Dev şirket harekete geçti, Türkiye kararı: güneş elektriği kullanacak!

Türk Telekom, 6,5 milyar lira yatırımla Diyarbakır’da 224,8 MWe kurulu gücünde güneş enerji santrali kurup işletecek. Türkiye'nin devlerinden şirket duyurdu.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 224,8 MWe kurulu gücünde TT Diyarbakır Ergani Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Santral, 158 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Diyarbakır İli, Ergani İlçesi sınırları içerisinde 224,8 MWe kurulu gücündeki TT Diyarbakır Ergani Güneş Enerji Santrali (GES) tesis edilmesi ve işletilmesi planlanıyor. 

6,5 milyar lira değerindeki proje kapsamında 3 milyon 370 m2’lik alanda kurulacak tesiste, 653.963 adet güneş paneli ve 45 adet inverter kullanılacak. Proje kapsamında kullanılacak her bir panelin gücü 550 W ve alanı yaklaşık 2,6 m2 (2,5833 m2 ) olacak. Santralin inşaat aşamasında 200 kişinin, işletme aşamasında ise 30 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Santralde yılda 535.423.000 kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Bu üretim miktarının yaklaşık 158 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.  

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Metin

Diyarbakır şimdi rahat eder. Güneştende faydalanırlar hemde bedava
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