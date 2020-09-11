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Spor Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüp, bir sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hazırlık turnuvasından ayrıldığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:38:27 -
Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Basketbol takımı oyuncularımız, teknik ve idari kadrodaki çalışanlarımıza düzenli olarak yaptırdığımız testler sonucunda, takımımızın Antalya kampında bir sporcumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik bulgulara rastlanılmayan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak Ankara'ya gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, turnuvaya katılan takımların sağlığının korunması konusunda hassasiyet gösterildiği aktarılarak, "Resmi lig maçlarına ve Şampiyonlar Ligi 8’li finaline daha sağlıklı başlama düşüncesi doğrultusunda hazırlık turnuvasından ayrılmış bulunuyoruz." denildi.


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