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Teknoloji Türk Telekom AKM’nin kalbinde
Teknoloji

Türk Telekom AKM’nin kalbinde

Türk Telekom tarafından AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlere Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ile 5G mobil hizmetleri sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:50:00 -
Türk Telekom AKM’nin kalbinde

İletişim şirketi Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre şirket, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ana destekçisi olacak. Merkeze Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetleri sağlayacak.

Opera salonuna ismi veriliyor

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan AKM, günün her saatinde yaşayan bir mekâna dönüşecek. Yenilenerek tek parça bir yapıdan geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen merkezin simgesi ‘kırmızı küre’nin bulunduğu opera salonuna da Türk Telekom ismi verilecek.

Değerli hissettirecek

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları belirtti: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin millî kültürünün oluşumunda önemli katkıları, izleri bulunan AKM’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.  AKM’nin ‘kalbi’ olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken, mekânın tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Şirket olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle teknolojinin sağladığı imkânları, herkesi ‘değerli hissettirmek’ için kullanmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan'a teşekkür

Türk Telekom’un, önümüzdeki dönemde, farklı kültür-sanat iş birlikleri ile adını sıkça duyuracağının altını çizen Önal, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un kültür-sanat anlamındaki cazibe merkezi AKM’yi her anlamda destekleyecek olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Şehrin bu önemli simge mekânının en modern şekilde yeniden hayata kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İş birliğimizin başta tüm sanatseverler olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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