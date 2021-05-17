  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Yarın gece sona eriyor
İran'da son korona bilançosu açıklandı
10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu
Zonguldak'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Teknoloji Türk Telekom 5G Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı
Teknoloji

Türk Telekom 5G Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı

Türk Telekom, Avrupa Birliği (AB) destekli Clear5G projesi kapsamında fabrikalarda 5G’yle daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik sağlanabileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:34:00 -
Türk Telekom 5G Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı

Proje sayesinde farklı standartlarda haberleşen makineler birbirleriyle konuşabilir hale getirildi.

Dijitalleşmeye katkı

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Clear5G projesiyle 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına uyarlanabildiğini kanıtladık. Fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte dijitalleşmelerine önemli bir katkı sağladık” dedi. Kıraç, “Horizon 2020, Eureka gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına da katılacağız. Gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla küresel ölçekte değer üretmeyi sürdüreceğiz. 5G teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz yeni fikirleri ve ürünleri uluslararası patentlerle taçlandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı. Bu arada Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmalarında Horizon 2020 çerçevesinde projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatör oldu. Şirket, bu çalışmasıyla Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesine destek verdi. Fabrikalardaki potansiyel endüstriyel 5G uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli şebeke ihtiyaçlarının, yönetim sistemlerinin ve mimarilerinin belirlenmesine de katkıda bulundu. Proje, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında hibe desteğiyle gerçekleştirildi. Geleceğin fabrikalarında Endüstriyel 5G şebekesine bağlantılı olarak yönetilen üretim sistemlerindeki makineler daha kolay kontrol edilebilir, daha esnek ve çalışabilir hale geliyor. 5G’nin getirdiği bu avantajlar fabrikaların önümüzdeki yıllarda operasyonlarını daha iyileştirmelerine, yeni fırsatlardan yararlanmalarına, riskleri algılamalarına ve ürün yelpazelerini zenginleştirmelerine imkân tanıyacak. Tüm bu nedenlerle endüstriyel mobil çözümler, imalat sanayiinde ve diğer birçok sektörde yoğun ilgi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti
Medya

Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat'ta Azra Bölek, fenomen projeye resmen veda etti.
İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah ve Gazze'de katliamlarına devam eden işgalci İsrail'den "Olayların başından bu yana Türkiye ile temas ku..
Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek
Spor

Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek

Amerikalı Christopher Lovejoy ve WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın karşı karşıya geldiği maçta Charr, rakibini yenilgisiz nakavt e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay