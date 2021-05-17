Türk Telekom 5G Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı

Proje sayesinde farklı standartlarda haberleşen makineler birbirleriyle konuşabilir hale getirildi.

Dijitalleşmeye katkı

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Clear5G projesiyle 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına uyarlanabildiğini kanıtladık. Fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte dijitalleşmelerine önemli bir katkı sağladık” dedi. Kıraç, “Horizon 2020, Eureka gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına da katılacağız. Gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla küresel ölçekte değer üretmeyi sürdüreceğiz. 5G teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz yeni fikirleri ve ürünleri uluslararası patentlerle taçlandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı. Bu arada Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmalarında Horizon 2020 çerçevesinde projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatör oldu. Şirket, bu çalışmasıyla Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesine destek verdi. Fabrikalardaki potansiyel endüstriyel 5G uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli şebeke ihtiyaçlarının, yönetim sistemlerinin ve mimarilerinin belirlenmesine de katkıda bulundu. Proje, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında hibe desteğiyle gerçekleştirildi. Geleceğin fabrikalarında Endüstriyel 5G şebekesine bağlantılı olarak yönetilen üretim sistemlerindeki makineler daha kolay kontrol edilebilir, daha esnek ve çalışabilir hale geliyor. 5G’nin getirdiği bu avantajlar fabrikaların önümüzdeki yıllarda operasyonlarını daha iyileştirmelerine, yeni fırsatlardan yararlanmalarına, riskleri algılamalarına ve ürün yelpazelerini zenginleştirmelerine imkân tanıyacak. Tüm bu nedenlerle endüstriyel mobil çözümler, imalat sanayiinde ve diğer birçok sektörde yoğun ilgi görüyor.