Türk Telekom bireysel işlemler | Türk Telekom 23 Ekim 1840 yılında PTT'ye bağlı olarak kuruldu. 24 Nisan 1995'te PTT ile Türk Telekom ayrıldı. İnternet, sabit telefon, GSM hizmetleri veren Türk Telekom'un yüzde 55'i 2005 yılında Oger Telekomünikasyona devredildi. 2018 senesinde kredi borçlarını ödemeyen Oger Telekom, BTK'ya devredildi. 29 Ağustos 2018'de Hazire ve Maliye Bakanlığı, Türk Telekom'un alacaklı bankalara devredilmesini onayladı. Peki, Türk Telekom faturası nasıl ödenir?

Türk Telekom internet paketleri

Türk Telekom evde internet hizmeti veriyor. Türk Telekom’un internet paketlerinin fiyatları merak ediliyor. Paket fiyatları internet hızına göre değişiklik gösteriyor. Türk Telekom paketleri hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için şubelere gidebilir, internetten başvuru yapabilir ya da müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM EVDE İNTERNET BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Telekom mobil

Türk Telekom telefon paketleri | Türk Telekom GSM operatörü olarak da milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Türk Telekom faturalı ve faturasız hatlarla müşterilerine pek çok kampanya ve tarife sunuyor. Ses ve internet paketleri seçeneklerini inceleyip sizin için en uygun tarifeyi seçebilirsiniz.

TÜRK TELEKOM TARİFELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Telekom'a numara taşıma

Cep telefonu numaranızı değiştirmeden operatörünüzü değiştirmeniz mümkün. Türk Telekom numarasını taşıyan müşterilerine pek çok kampanya sağlıyor. Avantajlı paketlerden yararlanmak için numaranın Türk Telekom’a taşınması gerekiyor. Söz konusu paketlerden mevcut müşteriler faydalanamıyor.

TÜRK TELEKOM HAT TAŞIMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Telekom online işlemler

Türk Telekom online işlemler kanalından tarifeniz hakkında bilgi alabilir, paket değiştirebilir, tl yükleyip fatura ödeyebilirsiniz.

TÜRK TELEKOM ONLİNE İŞLEMLER İÇİR TIKLAYINIZ

Türk Telekom TL yükle

Türk Telekom faturasız hat kullananlar nereden TL yükleyebileceklerini araştırıyor. TL yükleme işlemini Türk Telekom online işlemler sayfasından yapabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden de hızlıca TL yükleme işlemini yapabilirsiniz. Arzu edenler Türk Telekom şubelerinden bu işlemleri yapabilir.

Türk Telekom fatura öde

Türk Telekom faturanızı bayilerden, online işlemler kanalından ya da internet bankacılığından ödeyebilirsiniz. İnternet bankacılığından ödeme yapmanız için fatura de-cep telefonu faturası öde adımlarını geçip telefon numarasını tuşlayarak ödeme yapabilirsiniz.

Türk Telekom ev telefonu

Türk Telekom sabit telefon | Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sabit telefon kullanan evlerin sayısı bir hayli azaldı. Bu sebeple Türk Telekom sabit telefon hatları için çok avantajlı tarifeler sunuyor. Sabit telefon için internetten, bayilerden ya da müşteri hizmetlerinden başvuru yapabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM SABİT TELEFON BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Telekom cep telefonu al

Türk Telekom cep telefonu kaç taksit yapıyor| Diğer GSM şirketleri gibi Türk Telekom’da müşterilerine cihaz kampanyaları sağlıyor. Söz konusu cihazlar için ödeyeceğiniz rakamlar cep telefonu faturanıza yansıyor. Ocak 2020’de Resmi Gatese’de yayınlanan karar göre 3500 altı telefonlara 12 taksit, 3500 TL üstü telefonlara ise 3 taksit uygulanıyor.

Türk Telekom müşteri hizmetleri

Türk Telekom müşteri numarasını merak edenler ‘Türk Telekom müşteri numarası 444’ başlığını aratıyor. Türk Telekom müşteri hizmetlerine 444 1 444 numarasından ulaşabilirsiniz.