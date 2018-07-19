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Türk tekstili iddialı pozisyonunu koruyacak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisi olmayı başaran sektörün gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacağını, tasarım, moda ve teknik tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğini belirtti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
Türk tekstili iddialı pozisyonunu koruyacak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisi olmayı başaran sektörün gelecekte de iddialı pozisyonunu koruyacağını, tasarım, moda ve teknik tekstiller alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğini belirtti. Engin, ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı’nı değerlendirdi.  Engin, Türk tekstil sektörünün fuara 25 milli ve 8 bireysel olmak üzere 33 firmayla katıldığını belirterek, burada gerçekleştirdikleri ticari bağlantıların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ettiklerini bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
  1. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
  2. Pınar Taşdelen Engin

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