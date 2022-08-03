Türk tekstil sektörünün ihracat sonuçları yüzleri güldürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, ülke genelinde haziranda 1.22 milyar dolarlık ihracatla en yüksek haziran ayı rakamına ulaşıldığını belirtti. Bu yıl ocak-haziran döneminde yapılan 6.8 milyar dolarlık ihracatın da en yüksek 6 aylık ihracat olduğunu vurgulayan Kileci, şunları kaydetti: “Ham madde tedarikinde yaşanan birtakım sıkıntılar, fiyatlardaki dalgalanmalar ve piyasalardaki iniş, çıkışlar zaman zaman ihracatçımızı zorlasa da sektörümüzün büyük bir ivmeyle büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sektör ihracatımızın 2022 yılı ilk 6 ayında yüzde 10 artması da bunu ispatlıyor. Mevcut sorunların da geçici olduğu ve kısa sürede iş birliği ve bilgi paylaşımının daha yoğun yapılarak aşılacağı kanaatindeyim.” Kileci, tekstil sektörünün moda ve tasarımda öne çıkması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.