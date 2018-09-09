Türk teknoloji şirketlerinden büyük başarı! Sınırları aştılar

Türkiye'de teknokentlerde doğan ve başarılı birer işletmeye dönüşen girişimler, çözüm ve ürünleriyle yurt dışı pazarlarda talep görüyor, yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Teknokentlerde gerçekleştirilen ihracatın 3'te birinden fazlasına imza atan ODTÜ Teknokent'teki firmalar, uluslararası alandaki başarılarına, teknoloji ihracatına ve aldıkları yatırımlara bu yıl yenilerini ekledi.

Bu yılın geri kalanında en çarpıcı başarısı ise yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemi çözümü sunan OpsGenie’den geldi.

Ekip iş birliği, verimlilik yazılımının lider bir tedarikçisi olan, dünya genelinde 125 binden fazla müşterisi bulunan Avustralya merkezli yazılım firması Atlassian, teknoloji şirketlerinin servis kesintilerini daha iyi planlamasına ve bunlara yanıt vermesine olanak tanıyan OpsGenie'yi 295 milyon dolara satın aldı. OpsGenie yazılımı, bilgi teknolojisi (IT) ekiplerinin kesintileri takip etmesine ve kesinti sürelerini en aza indirmesine yardımcı olan Atlassian’ın yeni bilgi teknolojisi hizmet yönetimi ürünü Jira Ops ile birlikte çalışacak.

OpsGenie, sürekli ayakta kalması gereken yazılımları hedef alıyor. 7 gün 24 saat çalışır durumda olması gereken bu yazılımlarda oluşacak herhangi bir hata durumunda doğru kişileri doğru iletişim metotlarıyla uyaran OpsGenie, problemin en kısa sürede ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

100'E YAKIN ŞİRKETE DESTEK

ODTÜ Rektörü ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknokent olarak amaçlarının dünya çapında başarılı teknolojiler ve teknoloji şirketleri çıkararak ülkenin gelişimine katkı vermek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yürüttükleri programlarla her yıl 100’e yakın teknoloji şirketinin kuruluşuna destek verdiklerini ifade eden Kök, kuluçka merkezlerinde 150’nin üzerinde yeni teknoloji şirketinin başarılı olması için mentorluk, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunduklarını anlattı.

"TEKNOLOJİYLE KALMIYOR, ŞİRKET İHRAÇ EDİYORUZ"

Çabalarının sonuç vermeye başlamasından son derece mutlu olduklarını vurgulayan Kök, şöyle konuştu:

"Şirketlerimizden Udemy’nin şirket değeri 6 yıl içinde almış olduğu toplam 150 milyon dolarlık yatırımla bir milyar dolara ulaşmış, video görüntüleme ve işleme sistemleri üzerinde teknoloji geliştiren Anvato’yu Google satın almıştı. Bunlara ek olarak, son yıl içerisinde de Otsimo, V-Count, Spirohome, SevenBridges, Biznet, StockMount, Panteon ve Evreka gibi şirketlerimiz de büyüyerek ulusal ve uluslararası yatırımcılardan 70 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

Son olarak mezunumuz Berkay Mollamustafaoğlu tarafından kurulan OpsGenie geçen hafta 295 milyon dolara Atlassian’a satıldı. ODTÜ Teknokent olarak, yurt dışına sadece yazılım, teknoloji ihraç etmekle kalmıyor, teknoloji şirketi de ihraç ediyoruz. Ayrıca bu satın almayla 20 milyar dolar piyasa değeri olan Atlassian da ODTÜ Teknokent şirketlerinden biri haline gelmiş oluyor."

İHRACAT LİDERLİĞİ

Kök, akademik bilgi altyapısıyla sanayinin yetenekli ve yaratıcı iş gücünün bir araya geldiği ODTÜ Teknokent’te yer alan 350’den fazla teknoloji şirketinin, 2017 sonu itibarıyla 13 milyar liranın üzerinde teknoloji satışı gerçekleştirdiğini belirtti. Kök, bunun yanında şirketlerin 1,3 milyar doların üzerinde teknoloji ihracatı yaparak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Mustafa Verşan Kök, “Türkiye’nin en köklü üniversitesi ODTÜ’nün gücü ve sunduğu imkanlarıyla, teknopark yönetimindeki deneyimiyle, ülkenin en nitelikli beyinlerinden oluşan 7 bin 200 kişilik Ar-Ge ordusunu bünyesinde barındıran teknoloji şirketleri ve girişimcileriyle Avrupa’dan ABD’ye teknoloji ihraç eden ODTÜ Teknokent, 1,3 milyar dolarlık teknoloji ihracatıyla ihracatta da lider." diye konuştu.

Türkiye'de teknokentlerde geliştirilen teknolojilerin ihracatından elde edilen gelir geçen yıl sonunda 3,6 milyar dolara ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, ODTÜ Teknokent 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla, bu alanda ikinci ve üçüncü sırada yer alan teknokentlerin toplam ihracatından daha yüksek bir ihracat hacmine sahip bulunuyor.