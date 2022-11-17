Türk teknoloji şirketleri atağa geçti! Android telefonlarda pos dönemi

Türk Teknoloji şirketleri yurtdışında atılımlarını devam ettiriyor. Son olarak ABD’li teknoloji şirketi ZMBIZI ile önemli bir iş birliği gerçekleştiren ve akıllı telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren Dgpays uygulaması DgPOS, ZMBIZI telefonlarında kullanılabilecek.

Yerli fintechlerin liderlerinden Dgpays, Amerikalı teknoloji şirketi ZMBIZI ile uluslararası ödeme sistemlerinin de dahil olduğu önemli bir iş birliği gerçekleştiriyor. Anlaşma neticesinde ZMBIZI akıllı telefonlarında POS cihazına ihtiyaç kalmadan bağımsız bir POS uygulaması olarak kullanılabilecek. Sistemin 2023 başında devreye girmesi planlanıyor.

Android telefonların POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veriliyor

Android işletim sistemi barındıran herhangi bir cihazın POS cihazı olarak kullanılmasına imkan veren DgPOS sayesinde, ZMBIZI telefon sahipleri kart kabul işlemlerini telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek. Tek seferde Google Play üzerinden indirilebilen DgPOS uygulaması yüklendikten sonra, banka tarafından oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile aktive edilerek kart, saat, dijital cüzdan gibi temassız herhangi bir aracın ödemelerde kullanımına imkan sağlıyor. Bu sayede mikro ve küçük işletmelerin finansal ekosisteme dahil edilmesi ve milyonlarca yeni müşteri potansiyelinden faydalanarak satış hacimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Tap to Phone da denilen kart kabul çözümünün spekleri, sertifikasyonu ve piyasada satabilmek için son kullanıcı onayları ise uluslararası ödeme sistemleri tarafından veriliyor.

Tüm dünyada kullanılabilecek

ZMBIZI’ye özel olarak geliştirilen bir sistemle, ABD ve Kanada’da üye işyeri olmak için bankaya fiziki olarak başvurmaya gerek kalmadan, bilgi ve dokümanları uygulama üzerinden bankaya göndererek 8 dakika içinde onay bilgisi alınacak. İşletme, bankadan aldığı kullanıcı adı ve şifreyle DgPOS uygulamasını kolayca aktive ederek ZMBIZI cihazını POS’a çevirebilecek.