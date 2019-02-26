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Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Mermilerin isbet ettiği 3 balıkçı yaralandı.

26 Şubat 2019 Salı 17:12
Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden "Ostik Şenol" adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu. Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.

Cep telefonuna çektiler

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tayfanın panik yaşadığı o anlarda İsa Memiş'in elinden yaralandığı, bazı balıkçıların ise tekbir getirdiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:12
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Romanya
  4. balıkçı teknesi

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  • mehmet önenmehmet önen16 dk önce
    uyusturucu tasiyorsa durdurur ararsinhemen ates acilmaz.Bilmiyorsan ögren cahil
  • AbdullahAbdullah56 dk önce
    Dur ihtiranı uymamalarının nedeni neymiş? Ya uyuşturucu taşıyorlarsa?

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