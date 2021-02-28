Türk tarımına Hollandalı ilgisi

Hollanda’nın Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım tutarının halen 26 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Wolters, bunun Türkiye’ye gerçekleştirilen toplam yabancı yatırım tutarının yüzde 16’sına tekabül ettiğini söyledi. Wolters, Hollandalı iş insanlarının Türkiye’de yatırım için en çok tercih ettiği alanların “ileri tarım teknikleri, organik tarım ürünleri, sağlık hizmetleri, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, enerji ve yenilenebilir enerji, lojistik, liman inşası ve yönetimi” olduğunu dile getirdi.

30 milyon dolarlık kredi

Yatırımcıların, geleneksel ve organik tarımın yanı sıra Avrupa Birliği çevresel ve sosyal ihracat standartlarına uygun üretim yapan Türk ortaklar aradığını belirten Wolters, “Gelecek yatırımlar daha çok katma değerli, organik olarak yetiştirilen sert kabuklu yemişlere, bakliyata, tahıllara ve yağlı tohumlara yoğunlaşacak” dedi. Wolters, Hollanda’dan bir kalkınma bankasının bu tür tarım ürünlerini işleyen Türk işçiye 30 milyon dolarlık uzun vadeli kredi ayırdığını ifade ederek, yatırımcıların Türkiye’de büyük ölçekli projeleri değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımları tercih ettiğini vurguladı. Wolters, ilgilenen Türk yatırımcıların, Rotterdam veya İstanbul’daki CNNT ile iletişime geçebileceğini ifade etti.