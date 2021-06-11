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Türk taraftarlar stada alındı

EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlıları 3 bin Türk taraftar destekleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:47:00 -
Türk taraftarlar stada alındı

EURO 2020’nin açılış karşılaşması İtalya ve Türkiye arasında yapılacak.

21.50'de başlayacak maça kısa bir süre kaldı.

Almanya, Polonya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve daha birçok Avrupa ülkesinden maç için Roma'ya gelen Türk vatandaşları, sabah saatlerinde şehrin önemli merkezlerinde toplandı. Ardından müsabakanın gerçekleşeceği Roma Olimpiyat Stadı’na doğru hareket etti.

Roma sokaklarını inleten 3 bin Türk taraftar, güzel bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar, maçın başlamasına bir buçuk saat kala ise stada alındı. Geriye maçın ilk düdüğünü beklemek kaldı.

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