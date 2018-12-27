Türk tankları Suriye'ye geçiyor

Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Zırhlı araçlar kritik noktalardaki üs bölgelerine konuşlandırılıyor. TSK'ya ait Leopar tankları Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Suriye'ye geçen tankların en modern tanklar olduğu ve daha önce bu tankların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldığı öğrenildi.