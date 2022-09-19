Türk Tabipleri Birliği ne der bu işe?.. CHP'li ismin ölümüne dair feci detay

CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in Bodrum ve Ankara’daki iki ayrı hastanede yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Covid-19 aşısı üzerinden tartışma başlatıldı. Pekşen’in aşının ardından kalp krizi geçirdiği üzerine iddialar ortaya atılırken, gerçeği kızı Elif Pekşen Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı. Elif Pekşen, doktorların endoskopi yapmayı "akıl edemediklerini" söyledi.

Pekşen'in açıklamaları şöyle:

"Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona(!) gastrologdu. Covid, zatürre başlangıcı vs. türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar. Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara ‘göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?’ diye anlattı. Ama ‘ne olacak bu memleketin hali’ diye babama dert yanan o kişilerin aklına ‘size bir endoskopi yapalım’ demek gelmedi.

Bir süre sonra ‘iyileştin’ diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun 32 cm’nde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular. Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem’de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti."

"Türkiye'den sürekli dert yanan" doktorların endoskopi yapmayı "akıllarına getirememeleri" iddialarına dair muhalif Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) ne diyeceği merak konusu oldu!..