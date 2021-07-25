Türk Tabipler Birliği koronavirüs lkonusunda direksiyonu başka yere kırdı!

Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalara dahil olmayarak yalnızca muhalif medya üzerinden açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği, toplumda fitne çıkarmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama işlemine ilişkin veriler anbean paylaşılırken pandemi sürecinin başından bu zamana kadar karalama kampanyası yürüten TTB, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde hükümete acımasız eleştirilerde bulunarak ve yasakların kalkması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi ise TTB aşı ve test bahanesinin ortadan kalkmasıyla direksiyonu başka yere kırdı.

Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki başarısını görmezden gelen Türk Tabipler Birliği, tarafından yapılan tepki çeken açıklamada, "Salgın bitmedi, artarak devam ediyor. Test ve aşılama sayıları düşerken vaka sayılarında belirgin artış var. Toplum olarak daha fazla bedel ödemek istemiyoruz. Bir kez daha yineliyoruz: Sermayenin çıkarlarını değil toplumun sağlığını önemseyin, bilimin gereklerini yerine getirin" ifadelerini yer verildi.