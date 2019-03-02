Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalyaspor deplasmanından dönerken Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu belirtilirken Ankaragücü, resmi sosyal medya hesabından "YASTAYIZ" paylaşımında bulundu.

Afyon'dan acı haber

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı. Henüz kazayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, 2 taraftarın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

MKE Ankaragücü: Yastayız

Ankara temsilcisi taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün devrilmesi haberinin ardından kulüp resmi Twitter hesabı "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağ olsun. Yastayız" ifadeleri yer alan bir paylaşım yaptı.