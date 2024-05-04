'Türk siyasi tarihinin en başarılı genel başkanı siyaseti bırakıyor'

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel başkanlığı görevinde ayrılacağını açıkladı.

Siyasetten tamamen çekilmek gibi bir düşüncesi olmadığını, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlıktan ayrılacağını ifade eden Karamollaoğlu, "Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." dedi.

Karamollaoğlu sosyal medyada da epey tiye alındı. Kullanıcılar 'Türk siyasi tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı genel başkanı nasıl görevi bırakır' diye sorarak alay etti.