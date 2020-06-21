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Aktüel

Türk siyasetinin babası, Babalar Günü’nde yalnız kaldı

Her Babalar Günü’nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan 9.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:07:31 -
Türk siyasetinin babası, Babalar Günü’nde yalnız kaldı

Her Babalar Günü’nde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy’deki anıt mezarı, bu sene korona sebebiyle turlar düzenlenemeyince sessiz kaldı. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma


Müzesi de korona virüs tedbirleri kapsamında halen kapalı bulunuyor.


Türk siyasetinin ‘baba’sı 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in memleketi İslamköy Çalca Tepe’deki mezarı her yıl Babalar Günü’nde çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Ancak bu yıl Babalar Günü’nde merhum Demirel’in anıt mezarı korona virüs salgını sebebiyle boş kaldı. Normalde her hafta sonu binlerce kişiye ev sahipliği yapan anıt mezar, pandemi sürecinde gezi turlarının gerçekleştirilememesinden dolayı daha az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor.



Müze korona virüs salgını nedeniyle kapalı


İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi de korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı. Müzenin açılması ve gezi turlarının başlamasıyla birlikte ziyaretlerde de artış yaşanması bekleniyor.

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