Türk şirketini tercih ettiler: Rus ve Arap ülkelerine triko ihraç... Çorum'da uluslararası piyasa talebi var

Özellikle Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlarla, hem yerel ekonomiye katkı sağlanıyor hem de uluslararası pazarda Türk tekstil ürünlerinin kalitesi vurgulanıyor.

Sungurlu'da Trıko Fabrikası Dönemi

Yerel Yatırımcıdan: İstanbul tekstil sektöründe etkin bir konuma sahip olan Sungurlulu iş insanı Şaban Kerekli, “Irmak Kerekli” markasıyla memleketi Sungurlu’ya yatırım yaptı. Şehrin ekonomisine canlılık katmak adına açılan triko fabrikası, istihdam yaratmanın yanı sıra uluslararası piyasada da Türk tekstil ürünlerini tanıtma fırsatı yaratıyor.

İstihdam Fırsatı: 400 m2 kapalı alana sahip olan fabrika, şu anda 30 kadına iş imkanı sunuyor. Kerekli'nin hedefi, fabrikanın büyümesiyle birlikte yüzlerce kadına daha iş olanağı sağlamak.

Marka Bilinci: Fabrikada, Şaban Kerekli'nin kurucusu olduğu “Irmak Kerekli” markası adına üretim gerçekleştiriliyor. Bu marka bilincinin güçlü olması, uluslararası arenada daha etkili bir tanıtımın yapılmasını sağlıyor.

Uluslararası Pazarda Türk Kalitesi: Kerekli'nin belirttiğine göre, ürettikleri ürünler iç piyasanın yanı sıra özellikle Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Bu da Türk tekstil sektörünün uluslararası kalite standartlarına sahip olduğunun bir göstergesi.

Destek ve Büyüme: Şaban Kerekli, memleketi Sungurlu'ya yaptığı bu yatırımla hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de işsizlik sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor.

Sungurlu'da gerçekleşen bu önemli yatırım, Türkiye'nin yerelde kalkınma, globalde tanınma hedeflerinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. “Irmak Kerekli” markasıyla Sungurlu’da kurulan triko fabrikası, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Türk tekstil sektörünün uluslararası arenada ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Yerli yatırımcıların bölgelerine dönerek yatırım yapmaları, Türkiye ekonomisinin kalkınması için büyük bir potansiyele işaret ediyor.

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