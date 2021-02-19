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Dünya Türk şirketine ait gemiden acı haber!
Dünya

Türk şirketine ait gemiden acı haber!

Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait gemide mürettebat zehirlendi. Yaşanan olayda 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:07:00 -
Türk şirketine ait gemiden acı haber!

Kerç Boğazı açıklarındaki Türk şirketine ait Panama bayraklı "April" adlı gemideki 8 kişilik mürettebattan 5 kişi gıdadan zehirlendi.

Zehirlenen mürettebat arasında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bilgisi verilirken olay yerine ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.

Geminin Kerç Boğazı'ndaki "Kavkaz" limanına fırtına nedeniyle yanaşamadığı aktarıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinin de konuyla ilgili Rus yetkililerle temas halinde olduğu belirtildi.

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