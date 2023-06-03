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Ekonomi Türk şirketin tamamı satıldı
Ekonomi

Türk şirketin tamamı satıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 10:06:00 -
Türk şirketin tamamı satıldı

Getir'in kurucusu Nazım Salur, e-ticaret platformu n11’in hisselerini tamamını satın aldıklarını açıkladı.

n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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