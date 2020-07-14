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Dünya

Türk şirketin Rusya'daki şantiyesini savaş alanına çevirdiler

Rusya'nın Çin sınırındaki Amur Bölgesi'nde Türk şirketin şantiyesinde bulunan yabancı uyruklu işçiler, şantiyede korona virüs vakalarının artmasının ardından ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:45:00 -

Rusya’nın Çin sınırındaki Amur Bölgesi’nde Türk şirketinin şantiyesinde çalışan çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu işçiler ayaklandı. Şirketin Amur’daki şantiyesinde çoğunluğu Hintli işçilerle birlikte Türkler ve Rus vatandaşları yer alıyor. Çin sınırına yakın olan şantiyede korona virüsü vakalarının sıklıkla görüldüğü ve virüsten kaynaklı ölümlerin yaşandığı ileri sürüldü. Buna karşı önlem alınamadığını düşünen işçiler, maaşlarını da uzun süredir alamadıklarını iddia ederek tesislere zarar verdi.

Ortalık savaş alanına döndü

İşçilerin şantiyeye zarar verdiği görüldü. Yemekhanenin camlarının kırıldığı, varillerin fırlatıldığı, şantiye içerisindeki malzemelerin tahrip edildiği görüntülere yansıdı. Şantiye dışında araçların devrildiği görüldü. Rus çevik kuvveti olaya müdahale etti. 

 

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