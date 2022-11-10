Türk şirket konkordato ilan etti!

Uçak bileti, tur, konaklama ve VIP transfer hizmetleri sunan Shallwego’nun konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Online uçak bileti, tur, konaklama ve VIP transfer platformu Shallwego’yu da bünyesinde barındıran ACY Şirketler Grubunun ACY Global, ACY Filo ve ACY Turizm şirketleri için konkordato ilan ettiği belirtiliyor. Turizm Güncel’e ulaşan Shallwego çalışanları, şirketin tüm çalışanları işten çıkardığını ancak paralarını ödemediğini ifade etti.

Ofisi, web sitesi ve sosyal medya hesapları kapalı

Konkordatoya giden şirketin 40 civarında çalışanının mağdur olduğu, maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamadığı belirtilirken, tedarikçilerin borçlarının da ödenemediği kaydedildi.

Shallwego’nun ofisinin, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının kapalı durumda olduğunu, şirketin sahibi Ahmet C. Yıldırıma’a ve CEO Burcu Eslek’e ulaşamadıklarını belirten çalışanlar, hak edişlerinin bir an önce ödenmesini istiyor.

İki ay önce yeni bir otel satın almıştı

Shallwego’nun kurucusu Ahmet Cemil Yıldırım geçtiğimiz eylül ayında İstanbul-Yenibosna’da bulunan 230 odalı Adela Oteli satın almıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, otelin yenileneceği ve 3 ay sonra yeniden hizmete başlayacağı ifade edilmişti. Şirketin Adana ve Denizli'de otelleri bulunuyor.

Turizm Güncel’in ulaştığı sektör içinden kaynaklar şirketi konkordatoya götüren sürecin otelin satın alınmasıyla başladığını belirtiyor. Yıldırım’ın otelin parasını ödediği ancak önüne başka engeller çıktığı söyleniyor.

Şikayetvar isimli sitede bazı vatandaşların tur satın aldıkları Shallwego'ya ulaşamadıklarına dair mesajlar bıraktıkları görüldü.