Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...

Egedensonsöz'ün haberine göre, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı geçtiğimiz yıllarda konkordatoya başvuran Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi finansal sorunlarını çözemeyince iflas etti.

İzmir 2. Asliye ticaret Mahkemesi 9 Kasım 2022 tarihinde aldığı kararla şirketin iflas ettiğini açıkladı. Kararda şirketin tasfiye işlemlerinin İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü de belirtildi.

Frida Gıda'nın İzmir, Balıkesir, Manisa ve Uşak’ta çok sayıda bayisi bulunuyor 1991 yılından bu yana farklı marka ve isimlerle faaliyette bulunan bulunan Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2005 yılında Salihli Belediyesi’ne ait kaynak suyu ve maden suyu fabrikasını devralarak işlerini büyütmüştü.

Frida, yaz aylarında yaşadığı finansal sıkıntıya çare aramış, ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. 2019 yılında da İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar vermiş ancak şirketin başvurusu üzerine iflas kaldırılmıştı.

Frida, yaz aylarında yaşadığı finansal sıkıntıya çare aramış, ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. 2019 yılında da İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar vermiş ancak şirketin başvurusu üzerine iflas kaldırılmıştı.