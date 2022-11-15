  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon

Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama!

LPG'yi bulan mucitten bir icat daha! Benzin buharıyla çalışacak

Alçaklığın ucu bakalım nereye uzanacak! Teröristin yanındaki 2 kişi İsrail elemanı çıktı
Ekonomi Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...
Ekonomi

Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...

1991 yılından bu yana faaliyetlerde bulunan Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iflas etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 12:20:00 -
Türk şirket iflas etti! 31 yıllık firma...

Egedensonsöz'ün haberine göre, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı geçtiğimiz yıllarda konkordatoya başvuran Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi finansal sorunlarını çözemeyince iflas etti.

İzmir 2. Asliye ticaret Mahkemesi 9 Kasım 2022 tarihinde aldığı kararla şirketin iflas ettiğini açıkladı. Kararda şirketin tasfiye işlemlerinin İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü de belirtildi.

Frida Gıda'nın İzmir, Balıkesir, Manisa ve Uşak’ta çok sayıda bayisi bulunuyor 1991 yılından bu yana farklı marka ve isimlerle faaliyette bulunan bulunan Frida Gıda ve İçecek Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2005 yılında Salihli Belediyesi’ne ait kaynak suyu ve maden suyu fabrikasını devralarak işlerini büyütmüştü.

Frida, yaz aylarında yaşadığı finansal sıkıntıya çare aramış, ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. 2019 yılında da İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar vermiş ancak şirketin başvurusu üzerine iflas kaldırılmıştı.

Frida, yaz aylarında yaşadığı finansal sıkıntıya çare aramış, ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. 2019 yılında da İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar vermiş ancak şirketin başvurusu üzerine iflas kaldırılmıştı.

156 yıllık şirket resmen iflas etti! Korkulan maalesef oldu
156 yıllık şirket resmen iflas etti! Korkulan maalesef oldu

Dünya

156 yıllık şirket resmen iflas etti! Korkulan maalesef oldu

143 yıllık dev firma iflas başvurusu yaptı! Kötü haber
143 yıllık dev firma iflas başvurusu yaptı! Kötü haber

Ekonomi

143 yıllık dev firma iflas başvurusu yaptı! Kötü haber

Türk bayraklı turizm devi iflas etti! 'Üzgünüz' diyerek duyurdular
Türk bayraklı turizm devi iflas etti! 'Üzgünüz' diyerek duyurdular

Ekonomi

Türk bayraklı turizm devi iflas etti! 'Üzgünüz' diyerek duyurdular

Ünlü şirket 'iflas ediyor' denildi! Bomba gelişme ortaya çıktı
Ünlü şirket 'iflas ediyor' denildi! Bomba gelişme ortaya çıktı

Ekonomi

Ünlü şirket 'iflas ediyor' denildi! Bomba gelişme ortaya çıktı

Bir iflas haberi daha mı? Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı
Bir iflas haberi daha mı? Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı

Ekonomi

Bir iflas haberi daha mı? Dev şirket yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı

İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı
İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı

Ekonomi

İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı

Mobilya devi iflas etti! Şirketler bir bir batıyor
Mobilya devi iflas etti! Şirketler bir bir batıyor

Ekonomi

Mobilya devi iflas etti! Şirketler bir bir batıyor

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur
Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Ekonomi

Bir şirket daha iflas etti! Binlerce insan mağdur

Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar
Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar

Ekonomi

Dev şirket kötü haberi maalesef verdi! İflas kararlarını duyuracaklar

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yukselen ekonomi hepimize yaradi

Fedoncu sirketler birer birer batiyor

H.S.

Lan ne batması konkordota çekmiş adı battı gösterecek alacaklarına karşı oyun.Oynanan oyunu bilen bilir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23