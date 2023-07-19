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Teknoloji Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti! Töre: KKTC'de olmasından gurur duyduk diyerek duyurdu
Teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti! Töre: KKTC'de olmasından gurur duyduk diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-19 19:49:00 - 2023-07-19 19:51:12
Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti! Töre: KKTC'de olmasından gurur duyduk diyerek duyurdu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Liman'na demirleyen Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti. Türkiye'den gelen hamle hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Baykar'dan gelen adımlarla Türkiye yeni bir döneme girildi. Dünyayı resmen şaşırttı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Liman'na demirleyen Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Deniz Eğitim Filotilla Komodor Dz. Albay Volkan Salih Eser ve Gemi Komutanı Dz. Albay Lütfi Sezgin’den geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler alan Töre, geminin bazı bölümlerini de gezdi.

Başkan Töre, Mavi Vatan'ın en büyük caydırıcı güçlerinden biri olan Bayraktar gemisinin KKTC sularında olmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülkeye zaman zaman gelen gemilerin Anavatan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin KKTC’ye verdiği değerin bir göstergesi olduğuna işaret eden Töre, bu nedenle teşekkür etti.

Değişen dünya koşulları da göz önüne alındığında KKTC’de deniz ve hava üssü kurulması gerektiğini ifade eden Töre şunları kaydetti:
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“Bugün Mavi Vatan'da var olan zenginlikler, Doğu Akdeniz’de sömürgecilerin iştahını kabartmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz’in asli unsurudur. Kimse Türk milletini hesaba katmadan plan yapamaz.”

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