Türkiye'de çok yakında satışa çıkacak! Vivo harekete geçti: Vivo V29 Lite geliyor! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Vivo, orta segmentte iddialı yeni Vivo V29 Lite modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefon, 64 MP ana kamera, 120Hz AMOLED ekran, 5.000 mAh batarya ve 44W hızlı şarj gibi özelliklerle kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor. Ayrıca V29 Lite, orta segmentte kavisli ekrana sahip ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Qualcomm Snapdragon 695 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı gibi güçlü özelliklere sahip olan telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Son birkaç yılda pazardaki hakimiyet alanını artırmayı başaran Vivo, özellikle bütçe dostu akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda Vivo Y36 modelini ülkemize getiren şirket, şimdi de orta segmentte iddialı yeni Vivo V29 Lite için bir duyuru yaptı. İşte detaylar…

Vivo V29 Lite, yakında Türkiye'de!Vivo V29 Lite, 64 Megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalıAMOLED ekranı, bir günden fazla dayanabilen 5.000 mAh boyutunda bataryası ve 44W FlashCharge hızlışarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.

Vivo V29 Lite, yakında Türkiye'de!Vivo V29 Lite, 64 Megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı

AMOLED ekranı, bir günden fazla dayanabilen 5.000 mAh boyutunda bataryası ve 44W FlashCharge hızlışarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.

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