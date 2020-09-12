Türk Silahlı Kuvvetleri'nden o belediyeye hediye tank
Türk Silahlı Kuvvetleri Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sergilenmek üzere belediyeye tank hediye etti. TSK'daki görev süresi tamamlanan tank, büyük ilgi görüyor.
Isparta'nın Yalvaç ilçesi hareketli bir dönemde geçiyor. Nedeni ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından belediyeye hediye edilen tank.
İlçede bulunan Deri Aletleri Müzesi önünde vatandaşlara sergilenen tank büyük ilgi görüyor.
İlçe sakinlerinin özelliklede çocukların ilgisini çeken tankın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev süresini tamamladığı kaydedildi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bağlar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Korkmaz tankın hareketlilik getirdiğini söyledi.
Tankın yakın zamanda ilçeye getirildiğini söyleyen Muzaffer Korkmaz, "İlçe ve mahalle sakinlerimiz buraya gelip, inceliyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Onlarca insan gelip, burada fotoğraf çektiriyor" dedi.