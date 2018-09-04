Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 40. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta 4 Eylül 2018'de 40. koordineli/bağımsız devriye görevininin tamamlandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 40. devriye görevini Twitter hesabından duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Eylül 2018 tarihinde 40’ıncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/EKzVODOBXT