Türk silahlarını kullanmaya başladılar

KALEKALIP tarafından Brezilya Askeri Polisinin kullanımı için ihraç edilen KCR556 ve KCR762 tüfekleri görüntülendi. Bu bağlamda görüntüler Brezilya Askeri Polisinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

2020 yılında ihraç edilen yarı otomatik 5,56mm ve 7,62mm KCR556 ile KCR762’ler etkin bir şekilde sahada kullanılmaktadır.

KCR556

KCR-556 Piyade Tüfeği özel kuvvetlerin ve özel harekat grubunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel olarak üretilmiştir. KCR-556 istenilen özelliklerin çok kısa sürede adapte edilebilmesine imkan veren modüler tasarıma sahiptir. Her tür askeri malzeme ve mühimmatla kullanılan avantajlı yapısı sayesinde tüm çevresel koşullara adapte olabilir.

KCR762

MPT 76’nın aryası kullanılarak geliştirilen KCR762 piyade tüfekleri MPT tüfeklerinin uzun daire gaz piston sisteminin aksine Kısa dar ve gaz piston sistemi kullanmaktadır. AR10 tabanlı olan KCR762 namlu ucunda alev gizleyiciye sahiptir. KCR762, hassas vuruş yapma özelliğine sahip serbest salınımlı namluya sahiptir.

Döner başlı kilitleme ile çalışan ve 7.62mm x 51 NATO kalibre ateşleyebilen piyade tüfeği, kullanıcıya çift elle kullanım imkanı sunmaktadır. El kundağının 4 tarafında ve üst gövdede bulunan Picattiny raylar sayesinde de NATO standardındaki tüm aksesuarlarla uyumludur. Kullanım alanlarına ve amacına göre 12.5″, 14.5″ ve 16″ namlu seçenekleri mevcuttur.