Türk SİHA’larından ABD’ye tokat gibi ders!

Azerbaycan’ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ’daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonun dünya çapında yankıları sürüyor. Pek çok ülkenin ve NATO gibi uluslararası kuruluşların gündemini meşgul eden harekat, İHA ve SİHA’ların etkisi ve propaganda gücünü de ortaya serdi. Son olarak, ABD merkezli Foreign Policy, Karabağ operasyonunda İHA ve SİHA’ların kullanımına yönelik bir analiz yayımladı.

Avlanmak kolay hale geldi

Jack Detsch imzalı yazıda, ABD Ordusu Asimetrik Harp Gücü’nün eski Başkanı Albay Scott Shaw’ın ve ordunun eğitmenlerinin Dağlık Karabağ Savaşı’nın saatler süren görüntülerini inceleyerek öğrendikleri hakkında brifing vermekle meşgul olduğu ifade edildi. Yazıda Dağlık Karabağ Savaşı’nın “ABD için bir okul” olduğu aktarıldı. Analizde, Türk İHA/SİHA’larına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı: “Azerbaycan, geçtiğimiz sonbaharda tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi için Ermenistan ile mücadelesinde gökyüzünü ele geçirdiğinde, Türk insansız hava araçlarıyla hava savaşını kazandığında, ABD Ordusu stratejistleri için bir şey netleşmeye başladı: Avlanmak daha kolay hale geliyor.”

‘ABD ya da Rusya olmanıza gerek yok’

“Tankların, topçu mevziilerinin, askeri birliklerin İHA’lar tarafından vurulduğu videolar görebilirsiniz” diyen Shaw, Azerbaycan’ın Türk İHA’larıyla Ermenistan’ı “bozguna uğratmasının” artık sadece ABD’nin havada üstünlüğe sahip olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Shaw, “Bu çatışmada açık olan şey, daha az finanse edilen bir ulusun müşterek silahlı savaşlar yapabileceğidir. ABD ya da Rusya olmanıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’a övgü

İnsansız hava araçlarının savaşlardaki öneminin Dağlık Karabağ Savaşı’nda daha da öne çıktığı belirtilen yazıda, ABD savunma planlayıcılarının bu konuda yeni stratejiler geliştirmeye başladığı ifade edildi. Yazıda ayrıca, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da savaştaki etkinliğine dikkat çekildi: “Altı hafta süren çatışma sırasında Azerbaycan, savaş alanını küçültmek ve Ermenistan’ın zırhlı kuvvetlerini ve hatta cephe hattına bile ulaşmamış lojistik desteği parçalamak için Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşlandırdı.”