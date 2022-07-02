Türk SİHA'larına milli dokunuş

İnsansız hava araçları... Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda adından söz ettiriyor. Kritik operasyonlardaki nokta atışları, terör unsurlarının eylem kabiliyetlerini sınırlandırıyor.

Bu başarıların arkasında hiç şüphesiz milli SİHA ve İHA'ların güçlü performansı yatıyor. Yerli teknoloji firmalarının geliştirip ürettiği alt sistemler de savunma alanındaki gücü perçinliyor.

Türkiye, savunma sanayindeki millileşme çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Özellikle terör operasyonlarında sergilediği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA ve İHA'lar için geliştirilen sistemler oldukça önemli. İşte bu sistemlerden en kritik olanı da haberleşme ve bu sistem de bu fabrikada Türk mühendisler tarafından üretiliyor.

"En önemli ürünümüz yer ve hava takip anten sistemleri"

NETA Savunma Teknolojileri Projeler Müdürü Mehmet Akif Tulum, "En önemli ürünümüz ise İHA ve SİHA platformları için kullanılan yer ve hava takip anten sistemleridir. İHA ve SİHA'ların havada kaldığı süre boyunca yerle olan haberleşmesini aynı zamanda iki yönlü sağlayan haberleşme anten sistemleridir. Yer sisteminde de İHA'ların üzerinde de her iki tarafta da bir anten ve modem sistemi var. Bu iki sistem birbiriyle havada belli bir menzilde ve belli bir data rate de haberleşmekte" diye konuştu.

3 yıllık bir çalışmanın ardından yerli olarak üretimi yapılan bu sistem, hem teknik özellik hem de fiyat bakımından yurtdışındaki muadillerinden oldukça iyi. Son 1 yıldır da seri üretimi yapılan bu ürünler bugün Bayraktar TB-2 ve AKINCI'YA entegre edildi.

Mehmet Akif Tulum, "İHA ve SİHA'ların haberleşme sürecinde en önemli 2 parametrelerden bir tanesi menzil ve data rate seviyeleri. Diğeri ise gps verisi olmadan haberleşme sağlayabiliyor olması. Bunlardan menzil ve data rate üzerinde değerlendirmek gerekirse yurtdışındaki muadillerine nazaran biz bu teknik gereksinimi menzil olarak da data rate olarak da ikiye katlamış bulunmaktayız. Menzil seviyesi yaklaşık 300 kilometre, data rate seviyesi ise yaklaşık 10 mega bit seviyelerine gelmiş bulunmakta" dedi.

Bunun yanı sıra ses ve görüntü aktarımında da kaliteyi üst seviyelere çıkarmış durumda.

Tulum, "Bu anten sistemleri daha önce yurtdışından tedarik ediliyordu. Biz bu ürünleri akıncı ve TB-2 özelinde seri üretim aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Toplamda baykar'a teslim etmiş olduğumuz ürün adedi yaklaşık 200 settir. Bu ürünler aynı zamanda tusaş tarafında aksungur ve anka üzerinde de görüşmelerimiz sürmekte" dedi.

Haberleşme sistemi Türk mühendisler tarafından geliştirildi.

Sahip olduğu kabiliyetleriyle yurt dışındaki muadillerinden açık ara önde

Mehmet Akif Tulum, şu bilgileri verdi:

"Özellikle harp sahasında gps karıştırma sürekli olmakta. Bundan dolayı da ses ve görüntü aktarımlarında bir kesinti veya tamamen İHA ve SİHA'ların haberleşmesinde bir kesinti söz konusu olabilmekte. Bu durum harp sahasında hiç istenmeyecek bir durum. Bu yüzden gps verisine gps'e bağlı kalmaksızın çalışabilmek çok önemli. Özellikle müşteriler tarafından İHA ve SİHA üreticileri tarafından bizden istendiğinden dolayı biz ürünlerimize şu anda yabancı muadillerinin birçoğunda bile olmayan bu özelliği eklemiş bulunmaktayız. GPS verisi olmadan rf sinyal takibi yaparak sistemimiz harp sahasında çalışabilmektedir."

Kritik sistem 50 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.

Sistem sadece SİHA ve İHA'larda değil mühimmatların, helikopterlerin ve ticari amaçlı kullanılan dronların da takibinde kullanılıyor. Bu ürünler yakın tarihe kadar yurtdışından tedarik ediliyordu.

Bugün ise sahip olunan teknolojiler Türk mühendisler tarafından üretiliyor. Şimdiden 3 ülkeye ihracatı da başladı.

Türkiye'nin milli platformların alt sistemlerinin de yerlileştirmesi gelecek adına büyük önem taşıyor. Çünkü ithal ürünlerin ikamesini sağlamak hem yurt dışına bağımlılığı azaltıyor hem de Türkiye için katma değer üretiyor.