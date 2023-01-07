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Teknoloji Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe
Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı Rusya'ya insansız hava araçlarını gönderen İran bir şok daha yaşadı. ABD, Rusya'ya yapılan yardım nedeniyle İran'a yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:26:00 -
Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

ABD, İranlı insansız hava araçları (İHA) tasarımcısı ve üreticisi şirket ile İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü'nde yönetici pozisyonlarında bulunan 7 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

AA'nın aktarıdığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İHA tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan İranlı savunma şirketi Kuds Havacılık Sanayii (Quds Aviation Industries) ve İran balistik füze programlarının denetiminden de sorumlu İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü'nde yönetici pozisyonlarında görev yapan 7 kişiyi yaptırım listesine aldı" denildi.

Bu adımın, Şahid ve Mujahir serisi İHA’ların Rusya’ya verilmesiyle ilgili eylül ve kasımda alınan yaptırım kararlarının devamı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran rejimi, Rusya'ya askeri desteğiyle sadece Ukrayna'daki çatışmayı körüklemekle kalmadı, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin onayını almadan Rusya’ya İHA sağlayarak Konsey'in 2231 sayılı kararını da ihlal etti. İran artık Rusya'nın en büyük askeri destekçisi haline geldi. İran, Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz savaşına verdiği desteği kesmeli. Bu (İHA) transferleri durdurmak, geciktirmek ve bu faaliyetlerde bulunan aktörlere bedel ödetmek üzere elimizdeki her aracı kullanmaya devam edeceğiz."

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da yaptırım listesinde yer alanların 6’sının Kuds Havacılık Sanayii şirketinde görevli olduğu ve bunların arasında şirketin yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu aktarıldı.

İran Havacılık ve Uzay Organizasyonu Direktörü Nadir Hun Siavaş’ın da yaptırım listesine alınanlar arasında olduğu belirtildi.

TB2 SİHA'lara karşı savaşmak için Rusya'ya gönderdiler

Uzmanlar, İran'ın tatbikatlarla denemekten öteye gidemediği İHA'larını gerçek bir savaş sahasında denemek üzere Rusya'ya gönderdiğini bildiriyor. Türk İHA'larının gelişiminden rahatsız olan İran'ın Ukrayna ile yürütülen savaşta bu yüzden Rusya tarafında olduğu belirtiliyor.

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