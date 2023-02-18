Türk SİHA'ları Polonya'da göreve başladı

Baykar firması tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın NATO’daki ilk müşterisi olan Polonya, ilk Bayraktar TB2’leri Ekim 2022’de teslim almıştı. Polonya Ordusu, Bayraktar TB2’ler ile uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Polonya Hava Kuvvetleri tarafından 15 Şubat 2023 tarihinde yapılan açıklamada, “Polonyalı pilot operatörler bugün Mirosławiec’te Bayraktar TB2’lerin ilk kontrol uçuşlarını gerçekleştirdi. Uçaklar 2022’den bu yana Polonya Hava Kuvvetleri envanterinde yer alıyor ve hem gözetleme, keşif hem de muharebe görevlerinde kullanılacak.” ifadelerine yer verildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri’ne 4 Sistemi Bayraktar TB2 SİHA tedarikine ilişkin sözleşme Mayıs 2021’de imzalandı. 3 mobil kontrol istasyonu ile 6 insansız hava aracından oluşan ilk sistem, Ekim 2022’de düzenlenen törenle Polonya Ordusu’nun kullanımına sunuldu. Bayraktar TB2 SİHA kullanıcısı ilk AB ve NATO üyesi ülke olan Polonya, toplamda 24 adet SİHA teslim alacak.

SİHA’larla birlikte Polonya, Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını da teslim alıyor. Ayrıca Polonya’nın tedarik ettiği Bayraktar TB2 SİHA’larda, Osprey 30 AESA Radarı’da bulunacak. Bu radar, özellikle deniz yüzeyindeki hedeflerin tespiti amacıyla kullanılacak. Radarların halihazırda SİHA’lara entegre edilip edilmediği ise bilinmiyor.

SavunmaSanayiST