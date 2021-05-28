  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Blinken’dan İsrail’e uyarı
Avrupa'nın en yüksek yapısı İstanbul'da açılıyor!
Bombalı eylem böyle önlendi! Diyarbakır'da hareketli anlar
FETÖ'ye sınav operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Dünya Türk SİHA’ları küresel pazarda rakipsiz
Dünya

Türk SİHA’ları küresel pazarda rakipsiz

Polonya’da Türk SİHA’larına yönelik haberler gündemden düşmüyor...

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:44:00 -
Türk SİHA’ları küresel pazarda rakipsiz

Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, ülkesinin Türkiye’den 24 adet SİHA satın almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bayraktar TB2 ile önemli bir boşluğumuzu dolduracağız. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir. Savaş alanında etkinliğini gösterdi. Yeni hareket fırsatları elde ediyoruz” dedi.

Polityce isimli haber sitesine konuşan Szczerski, “Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı’nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!
Yaşam

Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi, aynı anda yaşanan evlilik teklifi ve intihar olayına şahit oldu. Bir yanda 20 yaşındaki genç kız intihar ederek h..
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı tepki çekti
Gündem

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı tepki çekti

CHP'li İBB yönetimini yaptığı açıklamalarla zora sokan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz aldığı sırada İBB Başkanı Ekrem İ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce projesini anlatmıştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce projesini anlatmıştı

Bundan 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay