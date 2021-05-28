Türk SİHA’ları küresel pazarda rakipsiz

Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Krzysztof Szczerski, ülkesinin Türkiye’den 24 adet SİHA satın almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bayraktar TB2 ile önemli bir boşluğumuzu dolduracağız. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir. Savaş alanında etkinliğini gösterdi. Yeni hareket fırsatları elde ediyoruz” dedi.



Polityce isimli haber sitesine konuşan Szczerski, “Bu dronların satın alınması, Savunma Bakanlığı’nın konseptlerindeki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yerli sanayi bu boşluğu dolduramaz ve Türk teklifi en iyilerden biri. Bu ekipman, küresel pazarda neredeyse rakipsizdir” ifadesini kullandı.