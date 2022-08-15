Türk SİHA'ları Fransız basınında gündem oldu

Fransa'da yayın yapan BFM TV, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yıpratma savaşında güçlü bir müttefik buldu: Bayraktar TB2 SİHA" başlıklı haberinde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Aylık üretim kapasitesinin ayda 20 adede çıkarıldığı bilgisini aktaran Fransız kanal, TB2'lerin sipariş defterinin üç yıl boyunca dolu olduğunu kaydetti.

Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması

Haberde, "Şirket, doğrudan Ukrayna'da bir fabrika kurmayı umuyor" ifadelerine yer verildi.

Fransız kanalı, Haluk Bayraktar'ın, "Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'yı destekleyen mühendislik teknik ekibimiz var. Aynı zamanda Ukrayna'yı bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz." şeklindeki açıklamalarını izleyicilerine aktardı.

"2023 için Kızılelma hazırlanıyor"

Fransız kanal, TB2'lerin yanında Baykar tarafından üretilen muharip insansız uçak sistemi Kızılelma'ya da haberinde yer verdi:

"Şimdi 2023 için planlanan Kızılelma adlı yeni ve daha etkileyici bir model üzerinde çalışıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı'na göre, Kiev, Rusya'ya karşı savaşın başlamasından bu yana 50 TB2 SİHA aldı"

Haberde Bayraktar TB2'lerin şu özellikleri de sıralandı:

"TB2, 20 saatten fazla otonomluk sunuyor. Saatte 250 kilometre hızla hareket ediyor ve 6 bin 800 metre yükseklikte uçuyor. 150 kilometrekarelik bir menzili kapsıyor. 4 adet lazer güdümlü füze taşıyabilme kapasitesine sahip. Liste fiyatı 4 milyon dolar civarında."