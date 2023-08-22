Türk SİDA'ları Yunan Donanması’nı kara kara düşündürüyor

Yunan Deniz Kuvvetleri, insansız su üstü araçlarına karşı önlem alacak. Konuyla ilgili olarak tedarik edilecek sistem için ister belirleme faaliyeti başladı.

Son dönemde Silahlı İnsansız Deniz Araçları (SİDA) ile Kamikaze İnsansız Deniz Aracı alanında artan faaliyetler, Yunan Donanması’nın dikkatini çekti. Türkiye’nin bu alanlarda çalışan en aktif ülkeler arasında bulunması nedeniyle Yunanistan, karşı tedbir sistemleri için çalışmalar başlattı.

Ukrayna USV’lerinin (İnsansız Su üstü Araçları) Rus savaş gemileri ve deniz altyapısına karşı elde ettiği “başarılar”, Yunan Donanması’nı da teyakkuza geçirdi. Kathimerini Gazetesi’nde göre; Yunan Deniz Kuvvetleri Yüksek Deniz Konseyi’nden (SNC) geçen bir operasyonel ihtiyaçlar çalışması, yakında Genelkurmay Başkanları Konseyi’nin (COG) onayına sunulacak.

Bu doğrultuda Yunan Donanması; mevcut karşı tedbir sistemlerinin değerlendirilmesini, otonom sistemler konusunda uzmanlığa sahip deneyimli subaylardan oluşan bir ekibe verdi.

“Operasyonel gereksinimler, tehdide bağlı olarak belirleniyor” diyen üst düzey bir Yunan Deniz Kuvvetleri kaynağı, şunları söyledi: “Güdüm sistemi, yani uydudan mı yoksa görsel temasla mı yönlendirilecekleri, hedefin büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak taşıyacakları patlayıcılar ve hedefi nerede vurmak istediğimiz gibi parametrelere bakıyoruz.”

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Türk SİDA’larına Karşı MEKO Firkateynlerine Önlem

Öte yandan Kathimerini gazetesine göre; Türkiye halihazırda insansız su üstü araçlarının yerli üretimine geçtiğinden, Yunan Donanması bunlara karşı koymanın yollarını da düşünüyor.

Aynı kaynaklara göre; dört Yunan MEKO firkateyninin modernizasyonu, bir elektronik-harp süiti ve dron’un kontrol istasyonuyla iletişimini engellemek için sinyal bozucu kullanacak bir anti-drone sisteminin kurulumunu içerecek. Benzer bir sistemin, Yunanistan tarafından Fransa’dan tedarik edilecek Belharra fırkateynine de kurulması bekleniyor.

Türk savunma sanayii tarafından şu ana kadar; ULAQ, SANCAR, SALVO ve Marlin adlarında en az 4 çeşit SİDA üretildi.

Yunan Donanması’nda Toplu İstifa Sorunu

Ayrıca, Yunan Deniz Kuvvetleri son teknoloji ürünü silah sistemlerini teslim almaya hazırlanırken, subayların toplu istifaları Silahlı Kuvvetler’in askeri ve sivil yönetiminde çanları çaldırıyor.

Ağustos ayının başından bu yana, dokuzu teğmen ve üsteğmen olmak üzere 43 subay, özel sektörde daha iyi mesleki koşullar ve ücret arayışı içinde Yunan Donanması’ndan ayrıldı. Aynı zamanda Deniz Harp Okulu’na kayıtların muharipler için %12.3 ve mühendisler için %4,2 oranında düşmesi dikkat çekti.

Yunan basınındaki haberlere göre Yunan Genelkurmayı, özellikle modern silah sistemlerinin işletilmesi için gerekli özel bilgiye sahip genç kadrolardaki ‘kan kaybını’ gidermek amacıyla hükümete Silahlı Kuvvetler için özel bir ücret skalası hazırlamasını tavsiye etti.

Kaynak: SavunmaSanayiST