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Türk sebze ve meyvesi uçuyor

Türkiye’den yılın ilk yarısında hava kargoyla gerçekleştirilen yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 146 artarak 4 bin 465 ton oldu.Yaş sebze ve meyve sektöründe ürünlerin tüketiciye hızlı ulaşması ve pazar payının artırılması amacıyla Turkish Cargo ile yapılan anlaşma ihracata olumlu yansıdı.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:40
Türk sebze ve meyvesi uçuyor

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 185 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının “özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması” konusunda Türk Hava Yolları’nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017’nin mayıs ayında yaptığı anlaşma sonrası bu ürünlerin ihracatında artış yaşandı.

Anlaşmanın imzalandığı geçen yıl yaş meyve sebze ihracatçısı hava kargo ile 10 milyon 522 bin dolarlık ihracat yapmayı başardı.

Firmaların hava kargo tercihi ve Turkish Cargo’nun yeni destinasyonlar açmasıyla hava taşımacılığına olan talep hızla arttı. Türkiye, 2017’nin ocak-haziran döneminde hava kargo yoluyla bin 812 ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirirken bu rakam 2018’in aynı döneminde yüzde 146 artarak 4 bin 465 tona çıktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, hava kargonun ürünlerini pazara hızlı sokmak isteyen ihracatçılar için vazgeçilmez bir ulaşım şekli olduğunu söyledi.

Turkish Cargo yetkililerine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Uçak, şöyle konuştu:

“İhracatçılarımız hava kargoya alıştı ve artık uçak tercih ediliyor. Şimdiye kadar 50 ülkeye hava kargo yoluyla yaş meyve sebze gönderdik. Hava kargoda fiyat da iyi. Dünyanın bütün metropollerine Türk meyve ve sebzesini göndereceğiz. Bu hedefe hava kargo sayesinde daha hızlı şekilde ulaşacağız. Çekirdekli ürünlerin raf ömrü çok kısa. Dolayısıyla artık ürünlerimizi sağlıklı, taze ve bozulmadan bütün ülkelere gönderebiliyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:40
  1. Ege İhracatçı Birlikleri
  2. Turkish Cargo
  3. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

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