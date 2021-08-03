Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Temmuz ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Temmuz 2020’de ise sektörün ihracatı 139 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece sektör ihracatını geçen yılın aynı ayına göre % 65.7 artırmış oldu.

Sektörün 2021’in ilk altı ayındaki ihracat rakamları da şu şekilde:

Ocak 2021, 166 milyon 997 bin dolar

Şubat 2021, 233 milyon 225 bin dolar

Mart 2021, 247milyon 97 bin dolar

Nisan 2021, 302 milyon 549 bin dolar

Mayıs 2021, 170 milyon 347 bin dola

Haziran 2021: 221 milyon 791 bin dolar

Kaynak: m5dergi