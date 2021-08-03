Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Temmuz ayında 231 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Temmuz ayı ihracat verilerine göre Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin Temmuz ayı ihracatı, 231 milyon 166 bin dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz 2020’de ise sektörün ihracatı 139 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece sektör ihracatını geçen yılın aynı ayına göre % 65.7 artırmış oldu.
Sektörün 2021’in ilk altı ayındaki ihracat rakamları da şu şekilde:
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Ocak 2021, 166 milyon 997 bin dolar
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Şubat 2021, 233 milyon 225 bin dolar
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Mart 2021, 247milyon 97 bin dolar
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Nisan 2021, 302 milyon 549 bin dolar
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Mayıs 2021, 170 milyon 347 bin dola
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Haziran 2021: 221 milyon 791 bin dolar
Kaynak: m5dergi