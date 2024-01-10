Türk savunma sanayisinde yetenekler vitrine çıkıyor

Türk savunma sanayisinde geliştirilen kabiliyetlerin tüm ekosistemle buluşmasını sağlayan TSSK Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'nin 8'incisi, 15 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri, ODTÜ Teknokent'te basın toplantısı düzenledi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, TSSK'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak alt sistem ve bileşenlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesinde görev alan, AR-GE sonucu ortaya çıkan ürünleri ihraç eden, çoğunlukla KOBİ ölçeğinde olan teknokent şirketleri ile üniversite araştırma merkezlerini, özel sektör AR-GE merkezlerini ve ana yüklenici savunma sanayisi firmalarını bir araya getirdiğini söyledi.

TSSK üyesi 100 firmanın 2 binden fazla AR-GE personeli ile savunma sanayisine yönelik 400'ün üzerinde AR-GE projesi yürüttüğüne işaret eden Aktaş, küme üyelerinin Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, ANKA, MİLGEM, ATAK, HÜRKUŞ, ALTAY, GÖKTÜRK gibi büyük ölçekli savunma sanayisi projelerinde önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Aktaş, üyelerinin 2022 ihracatının 220 milyon doları aştığını bildirdi.

Bugün kadar 7 kez gerçekleştirdikleri TSSK Proje Pazarında 350'den fazla firma standı kurulduğunu, 2 bin 700'ün üzerinde birebir görüşme gerçekleştirildiğini anlatan Aktaş, etkinliğin 8'incisinin TÜBİTAK, Ankara Sanayi Odası, ODTÜ, ODTÜ Teknokent ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) işbirliği, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle 15 Şubat'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

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Aktaş, bu yılki etkinliğe Suudi Arabistan'ın savunma sanayisindeki AR-GE kuruluşlarından Prens Sultan Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Merkezi temsilcilerinin katılım sağlayacağını dile getirdi. Bilal Aktaş, etkinliğin iki ülke arasında gelişen ilişkilerin savunma sanayisi AR-GE projelerinde de ortak geliştirme faaliyetlerine vesile olacağına inandığını kaydetti.

Zirvenin, firmaların AR-GE ekiplerinin buluşması ve çalışmalarının paylaşılması açısından büyük önem taşıdığını bildiren Aktaş, etkinlikte küme üyelerinin ürünlerini sergileyebileceği, son kullanıcı ve tedarik makamları ile temas kurulabileceği bir ortam sağlanacağını söyledi.

TSSK Başkan Yardımcısı Burak Akbaş da TSSK Proje Pazarı ve İşbirliği Zirvesi'ne 60 firmanın stant ile katılmasının planlandığını, 2 bin kişinin etkinliği ziyaret etmesinin hedeflendiğini bildirdi.

SASAD Genel Sekreteri Ruşen Kömürcü ise sektördeki önemli buluşmalardan birine olanak sağlayan etkinliğe her türlüğü desteği vereceklerini belirtti.