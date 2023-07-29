Türk savunma sanayisi Mini İHA'ları! Türkiye'ye güzel haber: Her koşulda tam performansla uçacak diyerek duyurdu

Savunma sanayii alanındaki bünyesinde gerçekleştirilen entegrasyonla mini insansız hava araçları (İHA), milyonları sevindirecek haberi duyurdu! ARTIK görev yapacak. Türk savunma sanayisinin gelişimi, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) büyümesini sağlarken tarihimizde ihraç edilen ilk milli hava aracı olarak bilinen ve yüz binden fazla operasyonel uçuş sortisi ile etkinliğini kanıtlayan Bayraktar Mini İHA'yla ilgili son gelişmeler... Türk Savunma Sanayisi Mini İHA'lar için batarya için ısıtıcı geliştirdi. Özellikleri belli oldu, Yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü.