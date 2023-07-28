Japonya Merkez Bankası'nda flaş hamle "Yok artık" dedirtti: 2024'ü etkileyecek adım, değişim dünyayı şekillendirecek

Bugün Japonya’dan iki büyük sürpriz geldi. İlk olarak, Japonya Merkez Bankası (BOJ), getiri eğrisi kontrol politikasında bir değişiklik yaptı. İkinci olarak, Tokyo’da enflasyon Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde %3,2 arttı.

Beklenenden daha güçlü enflasyon baskısı sonunda BOJ getiri eğrisi kontrol (YCC) politikasını ayarlamasına yol açtı ve finansal piyasalar haberleri sindirmekle meşgul görünüyor. BOJ’un hedef getirisini 10 yıllıktan 5 yıllığa kısaltabileceği değerlendirilirken, BOJ, 10 yıllık Japon Hazine Bonosu (JGB) için resmi tavanı %0.5’te tutmaya karar verdi.

Bunun yerine, BOJ “katı tavan” olarak adlandırılan yeni bir yaklaşım getirdi ve JGB’ler için işlem bandını +/- 1,0% artırdı. Bu karar, üst sınırı daha net bir şekilde %0,5’ten %1.0’a değiştirebilir. Bu durum, piyasaların biraz kafa karışıklığına neden olmuş olabilir. 10 yıllık JGB’lerin tavanını %0,5’te tutarak, BOJ ekonomiyi desteklemek ve enflasyon baskılarını yönetmek amacıyla faiz oranlarını ve getiri eğrisini kontrol etmeyi hedefliyor.

Genel olarak, BOJ’un bu kararı, ekonomik büyümeyi desteklemek ve enflasyon baskılarını yönetmek arasında bir denge kurma çabasını yansıtıyor. Finansal piyasalar şimdi YCC politikasındaki bu ayarlamanın etkilerini değerlendiriyor.

BoJ, beklenenden daha yüksek enflasyon ve piyasa baskıları nedeniyle YCC politikasını değiştirmek zorunda kaldı ancak aynı zamanda gelecekteki para politikası değişikliklerine ilişkin piyasa beklentilerini yönetmek ve piyasa faiz oranlarında ani bir artışı önlemek istiyor. Bu nedenle, 10 yıl vadeli tavanı %0,5’te tutarak, BoJ mümkün olduğunca ılımlı olarak algılanmak istiyor gibi görünüyor. BoJ ayrıca piyasanın bu değişikliğe nasıl tepki vereceğini ve 10 yıl vadeli JGB’nin ne kadar gidebileceğini görmek isteyebilir. Piyasa gerçekten %1,0’i test edebilir veya %0,5/1,0 arasında bir yerde sabitlenebilir. Bugünkü karar aynı zamanda 20 yıl ve 30 yıl vadeli JGB’leri de stabilize etmeye yardımcı olabilir ve onların aşırı dalgalanmasını engelleyebilir. BoJ, yükselen piyasa faiz oranlarının yatırım iyileşmesine ve genel büyümeye zarar verebileceğinden endişe ediyor.

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Enflasyon görünümü yalnızca 2023 mali yılı için yukarı yönlü revize edildi

BoJ, en son üç aylık makro ekonomi görünüm raporunu yayınladı ve ekonominin genel değerlendirmesini değiştirdi. Banka çekirdek enflasyon görünümünü 2023 mali yılı için %2,5’ten %3,2’ye yukarı yönlü revize etti, ancak 2024 ve 2025 mali yılları için sırasıyla %1,7 ve %1,8’de tuttu. Bu durum, BoJ’un sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşmaktan emin olana kadar zaman kazanmaya çalıştığına işaret ediyor.

paraanaliz'e göre: Nisan ayında BoJ’un açıklamasından gelecek beklentileri kontrol altında tutmak için bu tür taktikleri gördük. BoJ, aynı anda bir yıldan uzun sürecek bir politika gözden geçirme önerdiği zaman ileriye yönelik yönlendirmeyi açıklamadan kaldırdı.

Net-net Japon yenine zayıf pozitif etki

USD/JPY bugünkü BoJ iletişimiyle oynaklık yaşadı. Başlangıçta, BoJ’un YCC’yi değiştirmediği haberiyle %1’lik bir sıçrama yaşandı ancak daha sonra piyasa, bugünkü “daha fazla esneklik” ve “çevik” alımların aslında 10 yıl vadeli JGB getirisindeki sert tavanı %1,00’a yükselttiğini fark edince %2’ye düşüş yaşandı ve 138,00 seviyesine geri çekildi. JGB piyasasında 10 yıl vadeli JGB getirileri sadece 11 baz puan yükselerek %0,55’e ulaştı – 30 yıllık (+7 baz puan) ve 5 yıllık (+4 baz puan) getiriler daha az etkilendi. Referans olarak, JGB vadeli piyasası aşırı derecede heyecanlanmadı.

Eğer TÜFE tahminleri önemli ölçüde yükseltilmiş olsaydı daha büyük piyasa hareketleri görebilirdik. Ancak, şu an için, 2024 ve 2025 yılları için tahminler hala %2,00’nin altında ve aslında Japonya Merkez Bankası’nın devam eden gevşemesini haklı çıkarıyor. Bu, bugünkü YCC ayarlamasının daha çok teknik bir nitelikte olabileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte, piyasa şimdi BoJ’un politika yapımında daha fazla esnekliği dikkate almak zorunda kalacak ve 31 Ekim toplantısında yeni TÜFE tahminleri açıklandığında bir takip hamlesine dair beklentileri yükseltecek.

Biz, ikinci yarıda USD/JPY açısından ayıların yanında olacağız – ancak büyük ölçüde dolar hikayesi nedeniyle. Bugünkü gelişmelere dayanarak, Eylül sonu ve Aralık sonu tahminlerimizi sırasıyla 135 ve 130 olarak değiştirme nedenimiz yok.

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