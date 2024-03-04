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Teknoloji Türk savunma sanayisi Katar’a çıkarma yaptı! Birbirinden değerli yerli ve millî ürünler büyük beğeni topladı!
Teknoloji

Türk savunma sanayisi Katar’a çıkarma yaptı! Birbirinden değerli yerli ve millî ürünler büyük beğeni topladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 14:38:00 -
Türk savunma sanayisi Katar’a çıkarma yaptı! Birbirinden değerli yerli ve millî ürünler büyük beğeni topladı!

Türkiye, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX 2024 Fuarı’na 39 savunma sanayisi firmasıyla katılım sağlıyor.

Bugün başlayan ve 6 Mart’ta sona erecek DIMDEX 2024’e dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılımı bekleniyor.

Fuar, dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturuyor. Ayrıca fuar, kara, deniz ve hava savunma sektörlerinde en son teknolojileri içeriyor.

Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliğinin desteğiyle 39 Türk savunma sanayisi firması katılım sağlıyor.

Türk savunma sanayisi ürünleri fuarda beğeniye sunuldu 

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunuluyor. Ayrıca fuarda, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek. 

Türk savunma sanayisi firmaları ile fuara katılan ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülkenin yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülkelerin heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DIMDEX 2024’e Türkiye’den şu firmalar katılıyor: “Abramak Bilgi Teknolojileri, Altınay Savunma, Anadolu Shipyard, Ares Tersanecilik, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR Makina, Bites Savunma, BMC, CTECH Bilişim Teknolojileri, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat, Ekovar, HAVELSAN, HTR, İşbir, Karel Elektronik, Karmetal Savunma, Kayacı Savunma, Koluman Otomotiv, KZ Mekatronik, Meteksan Savunma, Milsoft Yazılım, MKE, MS Spektral, Nesa Havacılık, Nurol Makina, Repkon Makina ve Kalıp, Robit, Roboteye Yapay Zeka, ROKETSAN, RST Uzaktan Algılama, Savronik, Simsoft, TAIS Savunma, Titra Teknoloji, Turmaks İnşaat, Yıltex Teknik, Yonca Shipyard.”

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