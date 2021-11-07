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Ekonomi Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor
Ekonomi

Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor

“Geleceği Bugün Tasarlayalım” temasıyla “Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:20:00 -
Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuşmasında “Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyor, böylece ihtiyaçların ileri teknoloji, yüksek kalite ve zamanında karşılanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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