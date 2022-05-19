Türk savunma sanayinden İngiltere çıkarması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün İngiltere’ye gitti. Heyet, İngiltere’nin önde gelen savunma sanayii firmalarından BAE Systems ve Rolls-Royce ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlık yaptığı heyette; TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel KOTİL, Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger ile Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan daire başkanları da bulunuyor. Heyetin, bu hafta içerisinde Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.

Ana odak: Milli Muharip Uçak

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; uzun süredir planlanan ziyaretin ana odağını, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi oluşturuyor.

BAE Systems, MMU Projesi kapsamında TUSAŞ’a ciddi bir mühendislik desteği veriyor. Halihazırda birçok BAE Systems mühendisi, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerinde mesai harcıyor.

Rolls-Royce’un ise MMU’nun motorunda görev alması bekleniyor. MMU’nun prototiplerinde, ABD üretimi F110 motorları kullanılacak. Ancak nihai konfigürasyonda, hem ambargo tehditlerine karşı hem de uçağın 5’inci nesil özelliklerine uyumlu bir motor ihtiyacı olacağı için özgün motor kullanılması planlanıyor.

Bu doğrultuda özgün motorun; afterburner kullanmadan süperseyir (Supercruise), düşük IR izi, yüksek yakıt verimliliği ve 29.000lb itki kabiliyetlerine sahip olması isteniyor. Ayrıca motorun, MMU’nun 40.000ft irtifada 1.8 Mach’a kadar hıza ulaşabilmesi için de uygun yapıda olması gerekmekte.

Türkiye’nin daha önce herhangi bir turbofan motor geliştirme tecrübesi bulunmadığı için özgün motorun geliştirilmesi amacıyla yabancı bir partnerle çalışacağı ihtimali ağır basıyor. Daha önce İngiliz Rolls-Royce şirketi, bu yönde bir girişimde bulunmuş ve Kale Grubu ile birlikte 2017 yılı içerisinde ‘TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş.’ adında bir şirket kurulmuştu. Kurulan şirketin %51 hissesi ise Kale Grubu’na aitti. Ancak çeşitli konularda yaşan anlaşmazlıklardan ötürü TAEC Şirketi, uzun bir süre boyunca faaliyete geçemedi.

Başkan Demir tarafından Mart 2022’de yapılan bir açıklamada ise “Ayrıca, milli motor için Rolls-Royce firmasıyla bir çalışma ihtimalimiz vardı. Burada bazı endişelerimiz vardı, gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda bu endişeleri giderdik. Çalışmalar başladı.” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından İngiltere’ye gerçekleştirilen ziyaret, MMU’nun özgün motorunun TAEC tarafından geliştirileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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