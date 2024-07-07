Türk savunma sanayiinin stratejik planı ile ilgili karar hakkında açıklama geldi! Türkiye'ye duyurdular! Türkiye kararı

Savunma Sanayiinin 2024-2028 Stratejik Planı

Savunma Sanayii Başkanlığınca hazırlanan “2024-2028 Stratejik Planı” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 112 sayfalık raporda temel performans göstergeleri, bir önceki stratejik planın başarısı, stratejik plan hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe yönelik planlar ve strateji geliştirme bölümleri yer almaktadır. Raporun amacının ise hem Savunma Sanayii Başkanlığı hem de Türk savunma sanayii paydaşları için vizyon ortaya koymak ve hedeflere ulaşmak için yol göstermek olduğu ifade edilmektedir. Bu yazıda ise bir önceki (2019-2023) Stratejik Planın başarısı ve Türk savunma sanayiinin gelecek hedefleri incelenecektir.

2019-2023 Stratejik Planı Değerlendirilmesi

Rapora göre 2019-2023 Stratejik Planı beş stratejik amaç, bu çerçevede on iki hedef ve kırk dört performans göstergesi yer alacak şekilde hazırlanmıştır. 2020 yılında ise plan güncellenmiş ve yedi adet performans göstergesi Stratejik Plan kapsamından çıkarılırken dört adet performans göstergesi de Plana ilave edilmiştir. Ayrıca 2020 yılındaki güncellemenin dışında üç performans göstergesi daha Plan kapsamından çıkarılmıştır.

Savunma Sanayiinin 2024-2028 Stratejik Planı çalışmasının tamamı Defence Turk Dergi 20’nci sayısında.

Çalışmanın tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

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Sonuç olarak Stratejik Planın uygulanmasındaki başarı oranı 2019 yılında %95, 2020 yılında %80, 2021 yılında %77, 2022 yılında %83 ve 2023 yılında %84 olarak hesaplanmıştır. Beş yıllık dönem için uygulanan planda %84 genel başarı oranına ulaşılmıştır. Bu bağlamda 2019-2023 Stratejik Planı’nın başarı oranlarında dönemsel düşüş yaşanmasının sebebi olarak başta Covid-19 Pandemisi nedeniyle uluslararası fuarlara katılım gösterilememesi ve pandemi kısıtlamalarının proje süreçlerine yansıması gösterilmiştir.

Covid-19 Pandemisine rağmen plan kapsamında %84 gibi yüksek bir başarı oranı sağlanmıştır. Bu bağlamda Türk savunma sanayiinin 2019 ve 2023 yılları arasında çoğu projeyi tamamlaması, ürün gamını genişletmesi, farklı bölgelerde ihracat başarıları elde etmesi ve ihracat rakamlarını düzenli bir şekilde

artırması sektörün başarısının bir diğer örneğidir.

2024-2028 Stratejik Planı

2024-2028 Stratejik Planı kapsamında 3 ana amaç belirlenmiş ve bu ana amaçlar alt hedeflere ayrılmıştır.

Amaçlar ve hedefler aşağıdaki gibidir:

Amaç 1- Sektörel Gelişimde Rekabetçiliği ve Sürdürülebilirliği Sağlamak:

Hedef (H.1.1) İhracatı artırmaya yönelik stratejiler geliştirilecek ve tedbirler alınacaktır.

Hedef (H1.2) Savunma sanayii ihracatına yönelik çok paydaşlı mekanizmalar geliştirilecektir.

Hedef (H1.3) Çift kullanımlılık alanında savunma sanayii ile sivil sektör arasında etkileşim artırılacaktır.

Hedef (H1.4) Savunma sanayiinin finansal yapısı güçlendirilecektir

Amaç 2 – Geleceğe Yön Verecek Teknoloji ve Yetenekler Milli İmkânlarla Geliştirmek

Hedef (H2.1) Günümüzün ve geleceğin teknolojilerine yönelik kapsayıcı ve istikrarlı gelişim sürdürülecektir.

Hedef (H2.2) Ömür devri boyunca maliyet etkin bir şekilde desteklenebilir savunma sanayii ürünlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef (H2.3) Çığır açan teknoloji alanlarında yetenek kazanımı sağlanacaktır.

Hedef (H2.4) Savunma ve güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini artıracak platform ve sistem geliştirme projeleri azami ölçüde yerli ve milli imkânlar kullanılarak yürütülecektir.

Hedef (H2.5) Tedarik Ekosistemi güçlendirilecektir.

Amaç 3 – Kurumsal ve Sektörel Kapasiteyi Geliştirmek:

Hedef (H3.1) Paydaşlar arası iletişim güçlendirilerek planlama-programlama faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Hedef (H3.2) Kurumsal ve sektörel siber olgunluk/dijital güvenlik seviyesi artırılacaktır.

Hedef (H3.3) Kurumsal ve sektörel dijital dönüşüm farkındalığı ve olgunluğu artırılacaktır.

Hedef (H3.4) İnsan değerleri yaklaşımı geliştirilecektir.

Hedef (H3.5) Nitelikli insan kaynağının sektöre ilgisi artırılacaktır.

Savunma Sanayiinin 2024-2028 Stratejik Planı

Savunma Sanayii Başkanlığınca hazırlanan “2024-2028 Stratejik Planı” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 112 sayfalık raporda temel performans göstergeleri, bir önceki stratejik planın başarısı, stratejik plan hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe yönelik planlar ve strateji geliştirme bölümleri yer almaktadır. Raporun amacının ise hem Savunma Sanayii Başkanlığı hem de Türk savunma sanayii paydaşları için vizyon ortaya koymak ve hedeflere ulaşmak için yol göstermek olduğu ifade edilmektedir. Bu yazıda ise bir önceki (2019-2023) Stratejik Planın başarısı ve Türk savunma sanayiinin gelecek hedefleri incelenecektir.

2019-2023 Stratejik Planı Değerlendirilmesi

Rapora göre 2019-2023 Stratejik Planı beş stratejik amaç, bu çerçevede on iki hedef ve kırk dört performans göstergesi yer alacak şekilde hazırlanmıştır. 2020 yılında ise plan güncellenmiş ve yedi adet performans göstergesi Stratejik Plan kapsamından çıkarılırken dört adet performans göstergesi de Plana ilave edilmiştir. Ayrıca 2020 yılındaki güncellemenin dışında üç performans göstergesi daha Plan kapsamından çıkarılmıştır.

Savunma Sanayiinin 2024-2028 Stratejik Planı çalışmasının tamamı Defence Turk Dergi 20’nci sayısında.

Çalışmanın tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Sonuç olarak Stratejik Planın uygulanmasındaki başarı oranı 2019 yılında %95, 2020 yılında %80, 2021 yılında %77, 2022 yılında %83 ve 2023 yılında %84 olarak hesaplanmıştır. Beş yıllık dönem için uygulanan planda %84 genel başarı oranına ulaşılmıştır. Bu bağlamda 2019-2023 Stratejik Planı’nın başarı oranlarında dönemsel düşüş yaşanmasının sebebi olarak başta Covid-19 Pandemisi nedeniyle uluslararası fuarlara katılım gösterilememesi ve pandemi kısıtlamalarının proje süreçlerine yansıması gösterilmiştir.

Covid-19 Pandemisine rağmen plan kapsamında %84 gibi yüksek bir başarı oranı sağlanmıştır. Bu bağlamda Türk savunma sanayiinin 2019 ve 2023 yılları arasında çoğu projeyi tamamlaması, ürün gamını genişletmesi, farklı bölgelerde ihracat başarıları elde etmesi ve ihracat rakamlarını düzenli bir şekilde

artırması sektörün başarısının bir diğer örneğidir.

2024-2028 Stratejik Planı

2024-2028 Stratejik Planı kapsamında 3 ana amaç belirlenmiş ve bu ana amaçlar alt hedeflere ayrılmıştır.

Amaçlar ve hedefler aşağıdaki gibidir:

Amaç 1- Sektörel Gelişimde Rekabetçiliği ve Sürdürülebilirliği Sağlamak:

Hedef (H.1.1) İhracatı artırmaya yönelik stratejiler geliştirilecek ve tedbirler alınacaktır.

Hedef (H1.2) Savunma sanayii ihracatına yönelik çok paydaşlı mekanizmalar geliştirilecektir.

Hedef (H1.3) Çift kullanımlılık alanında savunma sanayii ile sivil sektör arasında etkileşim artırılacaktır.

Hedef (H1.4) Savunma sanayiinin finansal yapısı güçlendirilecektir

Amaç 2 – Geleceğe Yön Verecek Teknoloji ve Yetenekler Milli İmkânlarla Geliştirmek

Hedef (H2.1) Günümüzün ve geleceğin teknolojilerine yönelik kapsayıcı ve istikrarlı gelişim sürdürülecektir.

Hedef (H2.2) Ömür devri boyunca maliyet etkin bir şekilde desteklenebilir savunma sanayii ürünlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef (H2.3) Çığır açan teknoloji alanlarında yetenek kazanımı sağlanacaktır.

Hedef (H2.4) Savunma ve güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini artıracak platform ve sistem geliştirme projeleri azami ölçüde yerli ve milli imkânlar kullanılarak yürütülecektir.

Hedef (H2.5) Tedarik Ekosistemi güçlendirilecektir.

Amaç 3 – Kurumsal ve Sektörel Kapasiteyi Geliştirmek:

Hedef (H3.1) Paydaşlar arası iletişim güçlendirilerek planlama-programlama faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Hedef (H3.2) Kurumsal ve sektörel siber olgunluk/dijital güvenlik seviyesi artırılacaktır.

Hedef (H3.3) Kurumsal ve sektörel dijital dönüşüm farkındalığı ve olgunluğu artırılacaktır.

Hedef (H3.4) İnsan değerleri yaklaşımı geliştirilecektir.

Hedef (H3.5) Nitelikli insan kaynağının sektöre ilgisi artırılacaktır.