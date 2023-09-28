Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN'da kritik detay paylaşıldı! AKINCI, KIZILELMA ve F-16'da kullanılacak MURAD AESA Radarı
Milli AESA Radar için ASELSAN, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı için kritik süreç başladı. MURAD Radarı, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na entegre edildi.
Milli AESA Radar için ASELSAN, bir süredir geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. AKINCI, KIZILELMA ve F-16 gibi hava platformlarında kullanılacak MURAD AESA Radarı için uçuşlu testler de yakında başlayacak. Bu amaçla BAYRAKTAR AKINC TİHA’ya, MURAD AESA Radarı entegre edildi.
Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “Az sayıda ülkenin geliştirdiği, İHA’larımıza yetenek olarak önemli katma değer sağlayan bir ürünümüz. MURAD ismini verdik. Bu radarımızı AKINCI TİHA’ya entegre etmiş durumdayız. Yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve havadaki denemelerini birlikte yaşayacağız.
Bu radar çoklu hedef takibi yapabilen, uzun menzilde hedef ayrıştırabilen, deniz modlarından hareketli hedef takibine, SAR/ISAR modlarından değişik bir takım özelliklere İHA’ların havadaki farkındalığında fark yaratacak bir ürün. İçinde binlerce elektronik kompenentin olduğu, tamamen yerli tasarım ve üretim bir sistem. Uçuş için gün saydığımızı söyleyebilirim.” ifadelerine yer verildi.
SavunmaSanayiST'e göre: tarafından edinilen bilgilere göre Milli AESA Radarı’nın işlev ve yetenekleri ise şu şekilde:
HAVA-HAVA İŞLEVLERİ:
Uzun Menzilli Arama
Ararken Takip
Çoklu Hedef Takibi
Ara Safha Güdüm
Akın Tespit
Hava Durumu Tespit
Hava Muharebesi Manevrası
ÖNE ÇIKAN VİDEO
HAVA-YER İŞLEVLERİ:
Şerit SAR
Nokta SAR
Yer Haritalama
Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi
Deniz Arama ve ISAR
Hava-Yer Mesafe Ölçümü
Doppler Huzme Keskinleştirme
Otomatik İrtifa Belirleme
YETENEKLER:
Çok Fonksiyonlu Radar
Eş Zamanlı Hava-Hava ve Hava-Yer Görevleri
İşbirlikçi Olmayan Hedef Tanımlama
Otomatik Hedef Tanıma
Karıştırmaya Karşı Dayanıklılık
Elektronik Destek
Elektronik Taarruz
Dünya
Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum
Dünya
Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü