Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN'da kritik detay paylaşıldı! AKINCI, KIZILELMA ve F-16'da kullanılacak MURAD AESA Radarı

Milli AESA Radar için ASELSAN, bir süredir geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. AKINCI, KIZILELMA ve F-16 gibi hava platformlarında kullanılacak MURAD AESA Radarı için uçuşlu testler de yakında başlayacak. Bu amaçla BAYRAKTAR AKINC TİHA’ya, MURAD AESA Radarı entegre edildi.

Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “Az sayıda ülkenin geliştirdiği, İHA’larımıza yetenek olarak önemli katma değer sağlayan bir ürünümüz. MURAD ismini verdik. Bu radarımızı AKINCI TİHA’ya entegre etmiş durumdayız. Yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve havadaki denemelerini birlikte yaşayacağız.

Bu radar çoklu hedef takibi yapabilen, uzun menzilde hedef ayrıştırabilen, deniz modlarından hareketli hedef takibine, SAR/ISAR modlarından değişik bir takım özelliklere İHA’ların havadaki farkındalığında fark yaratacak bir ürün. İçinde binlerce elektronik kompenentin olduğu, tamamen yerli tasarım ve üretim bir sistem. Uçuş için gün saydığımızı söyleyebilirim.” ifadelerine yer verildi.

SavunmaSanayiST'e göre: tarafından edinilen bilgilere göre Milli AESA Radarı’nın işlev ve yetenekleri ise şu şekilde:

HAVA-HAVA İŞLEVLERİ:

Uzun Menzilli Arama

Ararken Takip

Çoklu Hedef Takibi

Ara Safha Güdüm

Akın Tespit

Hava Durumu Tespit

Hava Muharebesi Manevrası

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAVA-YER İŞLEVLERİ:

Şerit SAR

Nokta SAR

Yer Haritalama

Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi

Deniz Arama ve ISAR

Hava-Yer Mesafe Ölçümü

Doppler Huzme Keskinleştirme

Otomatik İrtifa Belirleme

YETENEKLER:

Çok Fonksiyonlu Radar

Eş Zamanlı Hava-Hava ve Hava-Yer Görevleri

İşbirlikçi Olmayan Hedef Tanımlama

Otomatik Hedef Tanıma

Karıştırmaya Karşı Dayanıklılık

Elektronik Destek

Elektronik Taarruz