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Teknoloji Türk savunma sanayisi Mini İHA'ları! Türkiye'ye güzel haber: Her koşulda tam performansla uçacak diyerek duyurdu
Teknoloji

Türk savunma sanayisi Mini İHA'ları! Türkiye'ye güzel haber: Her koşulda tam performansla uçacak diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:58:00 - 2023-07-29 16:03:56
Türk savunma sanayisi Mini İHA'ları! Türkiye'ye güzel haber: Her koşulda tam performansla uçacak diyerek duyurdu

Savunma sanayii alanındaki bünyesinde gerçekleştirilen entegrasyonla mini insansız hava araçları (İHA), milyonları sevindirecek haberi duyurdu! ARTIK görev yapacak. Türk savunma sanayisinin gelişimi, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) büyümesini sağlarken tarihimizde ihraç edilen ilk milli hava aracı olarak bilinen ve yüz binden fazla operasyonel uçuş sortisi ile etkinliğini kanıtlayan Bayraktar Mini İHA'yla ilgili son gelişmeler... Türk Savunma Sanayisi Mini İHA'lar için batarya için ısıtıcı geliştirdi. Özellikleri belli oldu, Yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü.

Türk savunma sanayisi bünyesinde gerçekleştirilen entegrasyonla mini insansız hava araçları (İHA), zorlu koşullarda performans kaybı olmadan görev yapacak.

Mini İHA üreticisi Zyrone Dynamics ve ileri malzeme teknolojileri üreticisi Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 firma, mini İHA'ların görev süresine olumlu katkı sağlayacak işbirliğine imza attı.

Nanografi tarafından havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen batarya ısıtıcısı, Zyrone Dynamics tarafından hava araçlarına başarıyla entegre edildi. Bu sayede mini İHA'lar yüksek irtifalarda, düşük sıcaklıklarda performans kaybı olmadan görev yapabilecek.

Batarya ısıtıcısı entegre edilen mini İHA'lar, gelecek ay Himalayalar'da düşük sıcaklıkta gerçekleşecek test uçuşlarında ilk saha denemelerinden geçecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çeşitli batarya teknolojileri düşük sıcaklıklarda performans kaybına uğruyor. Bu da insansız hava platformlarında görev sürelerini olumsuz etkiliyor. Nanografi tarafından geliştirilen batarya ısıtıcısı ekipman, bu olumsuzluğun önüne geçerek batarya performansını stabil tutuyor ve daha uzun batarya ömrü sunuyor.

Zyrone Dynamics'in AR-GE süreçlerinde başarıyla test ettiği yerli batarya ısıtıcısı, İHA'ların etkin performans kabiliyetlerini artıracak. Hava araçlarında kullanılacak sistemin, operasyonel kabiliyetleri de artırması bekleniyor.

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