Türk savunma sanayii devi CANiK'ten ihracat başarısı: Ortaklık anlaşması yapıldı! İşte o rakam

SAVUNMASavunma sanayii devi CANiK’ten ihracat başarısı! 20’den fazla firma ortaklık!

CANiK Eurosatory Fuarı’nda, çeşitli ülkelerin önde gelen savunma sanayii üreticileriyle yeni ihracat sözleşmelerine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems, savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan Eurosatory’de büyük ilgi gördü. CANiK, düşük geri tepmeli 30×113 milimetre orta kalibre top ve kulesi ile fuara imza attı.

VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı 30×133 milimetre otomatik topunu öne çıkaran AEI Systems, tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekti. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7×99 milimetre ağır makinalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3, farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunuldu.

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